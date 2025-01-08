Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı?

Kerimcan Durmaz'ın suçu ne? Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi. Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı, son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

KERİMCAN DURMAZ SERBEST BIRAKILDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmasıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kerimcan Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Durmaz, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekânda saldırıya uğradı ve yaralandı.

Ünlü mekanlarda DJ olarak yer alan Kerimcan kısa sürede o kadar çok para kazanmıştır ki, bir röportaj esnasında kazandığı paranın hesabını bilmediğini ve bir noktadan sonra artık saymayı bıraktığını esprili bir şekilde dile getirmiştir.