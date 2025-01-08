Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Kerimcan Durmaz, suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklandı. Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir...

KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerine ait reklamları yapmasıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kerimcan Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Durmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KERİMCAN DURMAZ İFADESİNDE NE DEDİ?

Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı iddialarına ilişkin emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Durmaz, söz konusu mekanda yalnızca DJ performansı sergilemek için bulunduğunu, arkasındaki LED ekranda bahis reklamı döndüğünü sahnesi bittikten sonra sosyal medyadan fark ettiğini söyledi.

Reklamdan haberi olmadığını, mekanda sadece sahne aldığını ve kendi sosyal medya hesabında böyle bir paylaşım yapmamaya özen gösterdiğini belirtti. Sahneye çıkışıyla ilgili tüm belgeleri sunduğunu ifade eden Durmaz, yasa dışı bahisle bağlantısının olmadığını dile getirdi.