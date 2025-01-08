Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın ifadesinde ne dediği merak ediliyor. Kerimcan Durmaz'ın suçu nedir ve Kerimcan Durmaz ceza aldı mı sorularına yanıt aranıyor. Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı sık sık araştırılıyor. Peki, Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Kerimcan Durmaz, suçlamaları reddetmesine rağmen tutuklandı. Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz kimdir? Detaylar haberimizdedir...

KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerine ait reklamları yapmasıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kerimcan Durmaz hakkında da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Dün gözaltına alınan Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Durmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?

KERİMCAN DURMAZ İFADESİNDE NE DEDİ?

Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı iddialarına ilişkin emniyette verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Durmaz, söz konusu mekanda yalnızca DJ performansı sergilemek için bulunduğunu, arkasındaki LED ekranda bahis reklamı döndüğünü sahnesi bittikten sonra sosyal medyadan fark ettiğini söyledi.

Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı?

Reklamdan haberi olmadığını, mekanda sadece sahne aldığını ve kendi sosyal medya hesabında böyle bir paylaşım yapmamaya özen gösterdiğini belirtti. Sahneye çıkışıyla ilgili tüm belgeleri sunduğunu ifade eden Durmaz, yasa dışı bahisle bağlantısının olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
img

Uzmanından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Bir kenti işaret etti
img

Kerimcan Durmaz tutuklandı
img

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.