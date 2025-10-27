Kerem Bürsin kimdir? Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi kim?

Son dönemlerde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin, özel hayatıyla ilgili yeni gelişmelerle gündeme geldi. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun ilişkisine dair ipuçlarını merak ediyor. Bürsin'in hayatında yaşanan bu son gelişmeler neler ve yeni dönemde neler bekleniyor? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bursin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş, uluslararası deneyime sahip bir Türk oyuncudur. Çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur) ve ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi çeşitli ülkelerde yaşamış, 1999 yılında ailesiyle birlikte 12 yaşındayken ABD'ye yerleşmiştir.

Eğitim hayatında Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünü okurken okulun film ve tiyatro çalışmalarında rol almış, bu deneyim onu oyunculuğa yönlendirmiştir. Liseler arası ABD genelinde düzenlenen tiyatro yarışmasında "en iyi erkek oyuncu" ödülünü alarak yeteneğini kanıtlamıştır.

Kerem Bursin, Türkiye'de en çok Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Kerem Sayer ve Güneş Sayer karakterleriyle tanınmıştır. Oyunculuk kariyerinde Çağan Irmak'ın Unutursam Fısılda filminde Erhan rolü, Şeref Meselesi dizisinde Yiğit Kılıç karakteri, Ulan İstanbul dizisinde konuk oyuncu olarak aynı karakter, Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Ali Smith, Can Feda filminde Pilot Yüzbaşı Onur, Yaşayamayanlar dizisi, Muhteşem İkili dizisinde Mustafa Kerim Can, Aynen Aynen mini dizisi ve Eflatun filminde Oflaz karakterleriyle yer almıştır. Şu sıralar ise Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Başarılı kariyeri boyunca pek çok ödül kazanmıştır. 2014 yılında Güneşi Beklerken dizisiyle Ege Üniversitesi Medya Buluşması'nda en iyi erkek oyuncu seçilmiş, aynı yıl Dilek Ödülleri ve Altın Objektif Ödülleri'nde ödüller almıştır. 2017 yılında Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisindeki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

KEREM BÜRSİN KAÇ YAŞINDA?

Kerem Bursin, 4 Haziran 1987 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

KEREM BÜRSİN NERELİ?

Kerem Bursin İstanbul doğumlu olup, çocukluğu ve gençliği boyunca birçok farklı ülkede yaşamış ve uluslararası bir deneyime sahip olmuştur.

KEREM BÜRSİN'İN KARİYERİ

Kerem Bursin, tiyatro ve film eğitiminden aldığı deneyimle Türkiye'de ve uluslararası projelerde aktif bir oyunculuk kariyeri sürdürmektedir. Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Muhteşem İkili ve Sen Çal Kapımı gibi dizilerde; Unutursam Fısılda ve Can Feda gibi filmlerde rol almıştır. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanmış, genç yaşta ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.

KEREM BÜRSİN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Kerem Bursin, son bilgilere göre sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Selin Yağcıoğlu ile bir süredir ilişki yaşamaktadır. Daha önce Yağcıoğlu'nun iş insanı Allan Hakko ile iki yıllık bir ilişkisi bulunmakta ve bu ilişki geçtiğimiz nisan ayında sona ermiştir.

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990 İstanbul doğumlu bir sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir. Aslen Trabzonludur ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yağcıoğlu, özellikle Instagram ve dijital platformlarda aktif olarak yer almakta ve influencer olarak kariyerini sürdürmektedir.

Selin Yağcıoğlu, 2025 itibarıyla 34 yaşındadır ve Kerem Bursin ile olan ilişkisi ile gündeme gelmiştir.