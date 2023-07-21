Ekranların sevilen dizisi olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde dikkat çeken karakterlerden bir tanesi de Tuğçe karakteri oluyor. Bu nedenle izleyiciler tarafından Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe karakteri gerçekte kim, hangi oyuncu?

Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe kimdir? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe karakterine can veren oyuncunun kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe kimdir? Kendi Düşen Ağlamaz Tuğçe karakteri gerçekte kim, hangi oyuncu?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TUĞÇE KİMDİR?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Tuğçe karakterini canlandıran oyuncu Çağla Boz'dur. Dizide Alize'nin can yoldaşı olarak da bilinmektedir.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

Çağla Boz model, sinema, film, dizi oyuncusu. Geçmiş dönemlerde New York Fashion Week'te defilede podyuma çıktığı belirtilen güzel isim, günümüz itibariyle oyuncu olarak kariyerine devam etmektedir.