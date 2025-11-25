Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Haberler

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekran yüzü olduğu KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddet karşıtı kampanyasının lansmanında gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada yanında bulunan Sinem Kobal, eşinin elini bir an olsun bırakmayarak ona destek oldu.

  • Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında kadın cinayetlerini gündeme taşıdı.
  • KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda tanıtıldı.
  • Kenan İmirzalıoğlu, KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete karşı kampanyasının ekran yüzü olarak lansmanda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerini gündeme taşıdı. Bu amaçla İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, KADEM'in "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta da kamuoyuna tanıtıldı.

İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüttüğü kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu, lansmanda duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, kadın cinayetlerinden bahsedildiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Bu sırada yanında bulunan Sinem Kobal, eşinin elini bir an olsun bırakmayarak ona destek oldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
