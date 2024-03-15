Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli?
Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural hakkında merak edilenler gündemde. Vural'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kemal Vural'ın biyografisi ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural oldu. Peki, Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli?
KEMAL VURAL KİMDİR?
31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan Adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.