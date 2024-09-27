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Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi!

Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Kemal Doğulu oldu. Canlı yayına konuk olan kuaför Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli?

Kemal Doğulu, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan kuaför Kemal Doğulu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun abisidir. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Amcasının isteğiyle İmam Hatip'e kaydolan Kemal Doğulu, Arapça ve Kur'an derslerinde başarılı olamadı. Ailesinden gizli Anadolu Lisesi sınavlarına girdi ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrıldı.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Babasının yanına çalışmak için gitmek istediği için vize işlemleri için İstanbul'a gelen Kemal Doğulu, kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'da Kuaför dükkanında çalışmaya başladı.

Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu'nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için saç-makyaj yaptı.

2006 yılında Hande Yener ile tanıştı ve Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist oldu.

2008 Yılının Ocak Ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronic soundlu maxi single çıkardı.

2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. Sonrasında da jüri üyeliğine devam eden Kemal Doğulu bir süredir TV ekranlarında yer almıyor.

Albümleri :

2008 – 1 Yerde

2009 – Kemal Doğulu 2

2010 – Ters Köşe

2011 – 4.Kemal

2012 – Aşk Kabul Ederse

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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