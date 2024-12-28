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Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Kelebeğin Rüyası filmi kimin hayatını anlatıyor, gerçek mi ve Kelebeğin Rüyası nerede çekildi soruları gündemde. Televizyon ekranlarında yayınlanan Kelebeğin Rüyası filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir merak ediliyor. Peki, Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları kimler?

Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu akşam seyircisiyle buluşan Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi ve Kelebeğin Rüyası gerçek mi soruları gündemde. Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Heybeliada, Büyükada, Uşak ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler?

KELEBEĞİN RÜYASI KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Kelebeğin Rüyası, II. Dünya Savaşı yıllarında Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun yaşam öyküsünü konu alıyor.

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film Zonguldak'ta, 1941 yılında başlar. İki genç şair Rüştü Onur (Mert Fırat) ve Muzaffer Tayyip Uslu (Kıvanç Tatlıtuğ), yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da II. Dünya Savaşı yaşanmaktadır. Şairliğe ve sanata bakışın henüz olgunlaşmadığı toplumda şiir ile uğraşan bu iki veremli genç, toplumun her kesimine şiiri sevdirmeye çalışmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan Özsöy (Belçim Bilgin)'un Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Muzaffer, Suzan'a aşık olur. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, ailesinin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer kendi geleceklerini kurabilme çabası içerisine girerler.

Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler?

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kıvanç Tatlıtuğ - Muzaffer Tayyip Uslu

Belçim Bilgin - Suzan Özsoy

Mert Fırat - Rüştü Onur

Farah Zeynep Abdullah - Mediha Sessiz

Yılmaz Erdoğan - Behçet Necatigil

Ahmet Mümtaz Taylan - Zikri Özsoy

Taner Birsel - İsmail Uslu

Devrim Yakut - Fikriye Onur

Funda Şirinkal

İpek Bilgin - Muzaffer'in Annesi

Ayten Soykök

Emin Gürsoy - Mediha'nın Babası

Celalettin Demirel

Aksel Bonfil

Servet Pandur

Barış Çakmak - Oktay Rıfat

Deniz Erdoğan

Salih Kalyon

Elif Erdoğan - Dans Öğretmeni

Engin Şenkan - Başhekim

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