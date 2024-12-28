Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler?
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KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Heybeliada, Büyükada, Uşak ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.
KELEBEĞİN RÜYASI KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?
Kelebeğin Rüyası, II. Dünya Savaşı yıllarında Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun yaşam öyküsünü konu alıyor.
KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film Zonguldak'ta, 1941 yılında başlar. İki genç şair Rüştü Onur (Mert Fırat) ve Muzaffer Tayyip Uslu (Kıvanç Tatlıtuğ), yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da II. Dünya Savaşı yaşanmaktadır. Şairliğe ve sanata bakışın henüz olgunlaşmadığı toplumda şiir ile uğraşan bu iki veremli genç, toplumun her kesimine şiiri sevdirmeye çalışmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan Özsöy (Belçim Bilgin)'un Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Muzaffer, Suzan'a aşık olur. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, ailesinin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer kendi geleceklerini kurabilme çabası içerisine girerler.
KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kıvanç Tatlıtuğ - Muzaffer Tayyip Uslu
Belçim Bilgin - Suzan Özsoy
Mert Fırat - Rüştü Onur
Farah Zeynep Abdullah - Mediha Sessiz
Yılmaz Erdoğan - Behçet Necatigil
Ahmet Mümtaz Taylan - Zikri Özsoy
Taner Birsel - İsmail Uslu
Devrim Yakut - Fikriye Onur
Funda Şirinkal
İpek Bilgin - Muzaffer'in Annesi
Ayten Soykök
Emin Gürsoy - Mediha'nın Babası
Celalettin Demirel
Aksel Bonfil
Servet Pandur
Barış Çakmak - Oktay Rıfat
Deniz Erdoğan
Salih Kalyon
Elif Erdoğan - Dans Öğretmeni
Engin Şenkan - Başhekim