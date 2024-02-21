İstanbul Başakşehir'de bir sitenin asansöründeki kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan için verilen, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir üst mahkemece kaldırıldı. Kararda, "Kedi kaçmaya çalışmasına rağmen sanık yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdü." ifadelerine yer verildi. Kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM KELOĞLAN'A VERİLEN KARAR KALDIRILDI MI?