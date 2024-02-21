Kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı mı?
Başakşehir'de sitedeki kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı. İbrahim Keloğlan hakkında verilen kararın kaldırılıp kaldırılmadığı konusu gündeme gelmişti. Bu durum, hayvan hakları ve hukuk sistemi açısından önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. Kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı mı? İşte detaylar!
İstanbul Başakşehir'de bir sitenin asansöründeki kediyi defalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan için verilen, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir üst mahkemece kaldırıldı. Kararda, "Kedi kaçmaya çalışmasına rağmen sanık yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdü." ifadelerine yer verildi. Kediye işkence ederek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...
İBRAHİM KELOĞLAN'A VERİLEN KARAR KALDIRILDI MI?
- İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Üst mahkeme kararında kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğünü belirtti. Mahkeme verilen kararın bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırabileceğini belirterek "Bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır." ifadelerine yer verdi.
- Başakşehir'deki bir sitede 1 Ocak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti.
- Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti.