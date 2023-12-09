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Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir?

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Ankara yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri için yapıldı. Peki, Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir?

2019 Ankara yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belli olurken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. 2019 Ankara yerel seçim sonuçlarında kullanılan oylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir?

KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Ankara yerel seçimleri 31 Mart 2019'da yapıldı. Keçiören ilçesi aday yarışında AK Parti'den Turgut Altınok %63,65'lik bir oy oranı ile yarışmayı kazandı. Buna göre Keçiören Belediyesinde AK Parti'den Turgut Altınok Belediye başkanlığı yapmaktadır.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1957 yılında Ankara'nın Bala İlçesinde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokulu ve liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini Azerbaycan da Hukuk üzerine yaptı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine olan katkılarından dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından 'fahri doktora' unvanı bulunuyor.

Turgut Altınok, 3 dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Genç yaşlardan itibaren Ülkü Ocaklarında görevler almaya başladı ve 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına getirildi. Ardından Ankara İl Başkanlığı ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 12 Eylül Darbesi sonrasında MHP'de Genel Sekreterlik yaptı, 30 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Ardından partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999'daki Yerel Seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi'nin kapanmasıyla AK Parti'nin kurucuları arasına girdi. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleriyle de AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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