Haberler

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir mi? Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir mi? Yargıtay'dan dikkat çeken karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay, ehliyetsiz araç kullanan sürücünün kazada kusuru bulunmadığı takdirde maddi zarar için tazminat talep edebileceğine hükmetti; ehliyetin olmaması tek başına tazminat hakkını ortadan kaldırmıyor.

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücünün kazada kusuru yoksa tazminat talep edebileceğine karar verdi.
  • Yargıtay, yerel mahkemenin ehliyetsiz sürücünün tazminat davasını reddeden kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
  • Yargıtay kararında, ehliyetsiz sürücünün kazada kural ihlali yapmadığı ve ehliyetsiz olmanın sadece idari yaptırım gerektirdiği belirtildi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücünün kazada kusurunun bulunmadığı hallerde tazminat talep edebileceğine hükmetti. Bu karar, ehliyetsiz sürücülere ilişkin uygulamada dikkat çeken bir ayrımı ortaya koydu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Karara konu olayda, Denizli'de 2023 yılında bir trafik kazasına karışan ve sürücü belgesi bulunmayan A.A., kazada aracında oluşan hasar nedeniyle diğer sürücüye tazminat davası açmıştı. Yerel mahkeme, sürücünün ehliyetsiz olması gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

"EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KURAL İHLALİ YAPMADI"

Yargıtay'ın kararında, bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde ehliyetsiz sürücünün herhangi bir kural ihlali yapmadığı; ehliyetinin olmamasının sadece idari yaptırım gerektiren bir durum olduğu vurgulandı. Bu nedenle, kazada kusuru olmayan ehliyetsiz sürücünün uğradığı maddi zarara ilişkin tazminat talep etme hakkı bulunduğu belirtildi.

Hukuk uzmanları bu kararla birlikte ehliyetsiz sürücünün sadece ehliyetsiz olması nedeniyle otomatik olarak tazminat hakkından mahrum bırakılmayacağını belirtiyor; kazadaki kusur oranına göre tazminat talebinin değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar.

Kaynak: Haberler.com
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Ronaldo'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi

Dünya yıldızının eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana...