Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ercan Aras: Köfteci Yusuf'a komplo kuruluyor

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Ercan Aras Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti örneği tespit edilmesini yorumlayan Aras, şöyle konuştu;

"BU ETİK DEĞİL"

"Gizlilik kararı olmasına rağmen maalesef basına belge servis ediliyor. Halbuki bu etik değil. Çünkü bir firmanın yargılanabilmesi için kanıtın dört dörtlük olması lazım. Değilse yargılayamazsınız. Bir komplo olduğunu düşünüyorum. Böyle bir firmanın bu şekilde yargılanıp sıkıntıya girmesini doğru bulmuyorum.