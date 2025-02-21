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KAYSERİ HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini!

KAYSERİ HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini!
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Kayseri'de 21 Şubat 2025 Cuma günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Kayseri'de sıcaklık değerleri nasıl? Kayseri'de bugün kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Kayseri için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Kayseri'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 21 Şubat Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 21 Şubat Kayseri'de hava durumu nasıl? Kayseri'de kar var mı? İşte, detaylar…

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Kayseri'de 21 Şubat Cuma günü en düşük sıcaklık -11°C, en yüksek sıcaklık -3°C olacak. Gün içinde kar yağışı bekleniyor, özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları önem taşıyor.

KAYSERİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

KAYSERİ HAVA DURUMU 21 ŞUBAT: Kayseri hava durumu nasıl? Kayseri 5 günlük hava durumu tahmini!Hava durumu Kayseri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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