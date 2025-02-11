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Kayseri'de okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu?

Kayseri'de okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu?
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Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Kayseri'de de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? Kayseri'de bugün okullar tatil edildi mi? İşte, detaylar…

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın artmasıyla birlikte, 12 Şubat 2025 Çarşambagünü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler, " Kayseri'de okullar tatil mi?", "Bugün Kayseri'de okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil edildi mi? Kayseri'de bugün okullar tatil mi? İşte, merak edilenler…

KAYSERİ'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği'nden yapılan son açıklamalara göre, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla okulların tatil edilmesiyle ilgili bir duyuru yapılmadı. Eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı gibi devam edecek. Ancak hava koşullarının değişken olması nedeniyle, velilerin ve öğrencilerin Kayseri Valiliği'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Kayseri'de okullar tatil mi son dakika? 12 Şubat Çarşamba Kayseri'de okul yok mu?Kayseri'de okullar tatil mi?

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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