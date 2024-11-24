Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım 2024 tarihinde Kayseri'deki okulların tatil edilip edilmeyeceği, hem öğrenciler hem de veliler için merak konusu olmaya devam ediyor. Kış mevsiminin etkisini artırdığı şu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları uyarıları, birçok ilde tatil beklentisini artırmış durumda. Kayseri'deki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, bu durumun okulları etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? Detaylar haberimizde...

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

53 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde:

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce