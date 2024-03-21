KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kayseri Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
KAYSERİBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
- İYİ PARTİ: KAZIM YÜCEL
- MEMLEKET PARTİSİ: DENİZ COŞKUN
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: DAVUT OCAK
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: ABDULLAH ÖZKIRIŞ
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İHSAN SARIYAR
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: MUSTAFA ARSLAN
- ZAFER PARTİSİ: İSMAİL TANRIÖVEN
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NUH YAVUZ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: BENGİSU İÇTEN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: BATTAL ÇETİNE
- GELECEK PARTİSİ: MUHAMMED TOSUN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FERDİ KARABACAK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MURAT MOLU
- EMEK PARTİSİ: CAN DENİZ KALKAN
- HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET ÇALHAN
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: NAZENİN GÜNEŞ
- DEMOKRAT PARTİ: AYGÖKÇE KARAKAYA
- MİLLET PARTİSİ: MEHMET SÜMER
- MİLLİ YOL PARTİSİ: CANER BOYRAZ
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: SAMİ KİRİK
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İBRAHİM GÖZ
- SAADET PARTİSİ: MAHMUT ARIKAN
- VATAN PARTİSİ: ERDOĞAN DEMİR
- BAĞIMSIZ: ENVER SUNGUR
- BAĞIMSIZ: AHMET ÜLGEN
- BAĞIMSIZ: ALİ AYTEKİN
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.