KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kayseri Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

KAYSERİBELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

İYİ PARTİ: KAZIM YÜCEL

MEMLEKET PARTİSİ: DENİZ COŞKUN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: DAVUT OCAK

YENİDEN REFAH PARTİSİ: ABDULLAH ÖZKIRIŞ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İHSAN SARIYAR

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: MUSTAFA ARSLAN

ZAFER PARTİSİ: İSMAİL TANRIÖVEN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: NUH YAVUZ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: BENGİSU İÇTEN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: BATTAL ÇETİNE

GELECEK PARTİSİ: MUHAMMED TOSUN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FERDİ KARABACAK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MURAT MOLU

EMEK PARTİSİ: CAN DENİZ KALKAN

HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET ÇALHAN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: NAZENİN GÜNEŞ

DEMOKRAT PARTİ: AYGÖKÇE KARAKAYA

MİLLET PARTİSİ: MEHMET SÜMER

MİLLİ YOL PARTİSİ: CANER BOYRAZ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: SAMİ KİRİK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İBRAHİM GÖZ

SAADET PARTİSİ: MAHMUT ARIKAN

VATAN PARTİSİ: ERDOĞAN DEMİR

BAĞIMSIZ: ENVER SUNGUR

BAĞIMSIZ: AHMET ÜLGEN

BAĞIMSIZ: ALİ AYTEKİN

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.