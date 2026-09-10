Kaymakam Ayvat; Şeyh Mustafa Tanrıverdi Külliyesi’ni ziyaret etti.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Şeyh Mustafa Tanrıverdi Külliyesi’ni ziyaret ederek Külliye yetkilisi M. Sebih Tanrıverdi’den bilgi aldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Ziyarette, külliyenin arama-kurtarma DAK'ın faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine destekleri ve ilçemize katkıları konuları değerlendirildi.

Kaymakam Ayvat, daha sonra Ahmedi Hani Mahallesi’nde kaba inşaatı tamamlanan, ince inşaatı devam eden "Şeyh Muhammed Celali Camii ile Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun inşaatında" incelemelerde bulundu.

Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra Külliyeden ayrıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu