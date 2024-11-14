Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayıp Şehir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayıp Şehir filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayıp Şehir konusu nedir, Kayıp Şehir oyuncuları kimler ve Kayıp Şehir özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYIP ŞEHİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir'de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.



KAYIP ŞEHİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sandra Bullock - Loretta Sage

Channing Tatum - Alan

Daniel Radcliffe - Fairfax

Da'Vine Joy Randolph

Patti Harrison

Oscar Nunez

Brad Pitt

Joan Pringle