Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kayıp Şehir filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kayıp Şehir konusu, özeti ve Kayıp Şehir oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayıp Şehir filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kayıp Şehir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayıp Şehir filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayıp Şehir konusu nedir, Kayıp Şehir oyuncuları kimler ve Kayıp Şehir özeti gibi konuları inceliyoruz.
KAYIP ŞEHİR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir'de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.
KAYIP ŞEHİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Sandra Bullock - Loretta Sage
Channing Tatum - Alan
Daniel Radcliffe - Fairfax
Da'Vine Joy Randolph
Patti Harrison
Oscar Nunez
Brad Pitt
Joan Pringle