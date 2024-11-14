Üye Girişi
Haberler

Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kayıp Şehir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kayıp Şehir filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kayıp Şehir filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kayıp Şehir konusu, özeti ve Kayıp Şehir oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayıp Şehir filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayıp Şehir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayıp Şehir filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayıp Şehir konusu nedir, Kayıp Şehir oyuncuları kimler ve Kayıp Şehir özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYIP ŞEHİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ama inzivaya çekilmiş yazar Loretta Sage, hayatını kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adamış yakışıklı kapak modeli Alan'ın yer aldığı popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirmektedir. Loretta, Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesinde iken, onu son kitabında yer alan antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Sadece kitaplarının sayfalarında değil, gerçek hayatta da bir kahraman olabileceğini kanıtlamak isteyen Alan, onu kurtarmak için yola koyulur. Destansı bir orman macerasına atılan bu beklenmedik çiftin, Kayıp Şehir'de hayatta kalmak ve sonsuza dek kaybolmadan önce antik hazineyi bulmak için artık birlikte çalışması gerekmektedir.


KAYIP ŞEHİR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sandra Bullock - Loretta Sage

Channing Tatum - Alan

Daniel Radcliffe - Fairfax

Da'Vine Joy Randolph

Patti Harrison

Oscar Nunez

Brad Pitt

Joan Pringle

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.