Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu duygulandırdı

Türk müziğine damga vuran ve 2015 yılında aramızdan ayrılan Kayahan'ın sesi, yapay zeka ile klonlandı. Kayahan'ın sesinden dinletilen "Canım kızım Beste, son şarkını çok beğendim. Keşke orada olsaydım da birlikte söyleyebilseydik." ifadeleri canlı yayında sunucuyu duygulandırdı

2015 yılında kaybettiğimiz unutulmaz sanatçı Kayahan'ın ses yapay zeka teknolojisiyle klonlandı. Usta şarkıcının kızı Beste'yi ve stüdyodakileri duygulandıran büyük sürpriz sunucuyu da duygulandırdı.

KIZINA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan, Gülşah Gürkan'ın yapımcılığını üstlendiği, Gülşah Çınar ve Yıltay Günay'ın birlikte sunduğu 'İz Bırakanlar' programına ProMedia Works kurucu ortakları İlker Ulubey ve Cengizhan Çelik konuk oldu. İki isim, Kayahan'ın kızı Beste'ye sürpriz olarak hazırladıkları ses kaydını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

Beste Açar

"UZAKLARDA OLSAM DA GÖZÜM HEP ÜZERİNDE"

Kayıtta 2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan'ın sesinden, "Sevgili kızım Beste, öncelikle hasretle o güzel yanaklarından öperim güzel kızım. Son şarkını çok beğendim. Keşke orada olsaydım da birlikte söyleyebilseydik. Uzaklarda olsam da gözüm hep senin üzerinde. Seninle gurur duyuyorum" ifadeleri duyuluyor. Ses kaydının dinlenmesiyle birlikte stüdyoda duygusal anlar yaşandı.