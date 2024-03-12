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Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı? Olay ne?

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Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı? İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, hastalığı ve photoshop'lu fotoğrafı gündemden düşmüyor. Peki, paylaşılan fotoğraf montaj mı? Neden öyle bir fotoğraf paylaşıldı?

Kate Middleton hastalığı nedir ve Kate Middleton photoshop'lu fotoğrafı hangisi soruları merak ediliyor. İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton ile çocuklarının Anneler Günü'ne özel verdiği poz dünya basınında gündem oldu. Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı?

KATE MIDDLETON'IN FOTOĞRAFI MONTAJ MI?

Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra halkın karşısına çıkmayan Prenses Kate ile ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, Prens ve Prenses'in boşandığı, sağlık durumunun açıklanandan kötü olduğu gibi ifadeler, sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Bunun üzerine İngiltere'de dün kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından Prenses Kate ve 3 çocuğunun yer aldığı bir fotoğraf servis edilmişti. Paylaşımların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, özellikle çocukların kıyafetlerindeki detaylara işaret ederek fotoğrafın üzerinde oynandığını iddia etmişti.

AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Fotoğrafın gündem olmasıyla açıklama yapan Kate Middleton oynamaları kendisinin yaptığını söyleyerek özür diledi. Prenses Kate, açıklamasında "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de deneysel fotoğraf düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız fotoğrafın sebep olduğu karışıklık için özür dilerim. Umarım herkes çok mutlu bir anneler günü geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı?

Kate Middleton'ın fotoğrafı montaj mı? Açıklama yapıldı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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