Katar'da patlama neden oldu? SON DAKİKA! İsrail Katar'a saldırdı mı, Doha'da neden patlama oldu?

Katar'da patlama neden oldu? Katar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve sonuçlarının ne olduğu konusunda yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, Katar'da patlama neden oldu? Son dakika Katar Doha'da patlama sesleri ve detaylar haberimizde...

KATAR PATLAMA SON DAKİKA!

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. İddiaya göre üst düzey Hamas yetkililerinin İsrail tarafından hedef alındığı iddia edildi.

İSRAİL KATAR'I VURDU MU?

Katar'ın başkenti Doha'da art arda patlamalar meydana geldi. Görgü tanıkları 10'a kadar patlama sesi duyduklarını ve yoğun duman gördüklerini aktardı. Hamas'a yakın kaynaklar, grubun müzakere merkezinin hedef alındığını söylerken, İsrail basını patlamaların Hamas liderlerine yönelik suikast girişimi olduğunu ifade etti.