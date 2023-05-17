Kastamonu milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kastamonu AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kastamonu milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kastamonu CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Kastamonu milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kastamonu milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kastamonu CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN KASTAMONU MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Halil Uluay
Fatma Serap Ekmekci
CHP Milletvekilleri
Hasan Baltacı