Kasım ara tatili ne zaman? 2024-2025 Kasım ara tatili hangi tarihlerde?

Kasım ara tatili ne zaman 2024? Okulların ara tatili ne zaman? 2024-2025 Kasım ara tatili hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ne zaman sorularının cevapları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2024-2025 Kasım ara tatili ne zaman? Detaylar haberimizde…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında bulunan tatiller şöyle:

Okulların Açılması: 9 Eylül 2024

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların Kapanması: 20 Haziran 2025

2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yaz tatili 14 Haziran'da başladı ve 9 Eylül 2024'te okulların açılmasıyla sona erecek. Yaz tatili toplamda 86 gün sürecek.