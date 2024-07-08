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Kasım ara tatili ne zaman? 2024-2025 Kasım ara tatili hangi tarihlerde?

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2024-2025 Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatiller belli oldu mu? Okulların ara tatili ne zaman? Okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte şimdiden ara tatillerin ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki Kasım ara tatili ne zaman?

Kasım ara tatili ne zaman 2024? Okulların ara tatili ne zaman? 2024-2025 Kasım ara tatili hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ne zaman sorularının cevapları öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 2024-2025 Kasım ara tatili ne zaman? Detaylar haberimizde…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında bulunan tatiller şöyle:

Okulların Açılması: 9 Eylül 2024

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Okulların Kapanması: 20 Haziran 2025

2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yaz tatili 14 Haziran'da başladı ve 9 Eylül 2024'te okulların açılmasıyla sona erecek. Yaz tatili toplamda 86 gün sürecek.

Kasım ara tatili ne zaman? 2024-2025 Kasım ara tatili hangi tarihlerde?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

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