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Kartalkaya yangında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

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Bolu Kartalkaya yangında ölenlerin isim listesi merak ediliyordu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Peki, Kartalkaya kaç kişi öldü?

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin açıklandı. Kartalkaya yangında kaç kişi öldü?

KARTALKAYA YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde gece saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yaralı sayısının 51 olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Memişoğlu "Yaralılardan birinin durumu ağır, 17'si taburcu edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan RTÜK, otelde çıkan yangınla ilgili yayın yasağı getirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya yangında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Yangın?, sabah saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya?'nın açıklamasına göre, yangın sonucunda 66 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlarla kontrol altına alındı. Çalışmalar, özellikle 12 katlı otelin üst katlarında yoğunlaştı.

Kartalkaya yangında kaç kişi öldü, kaç yaralı var?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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