Kartalkaya otel ne zaman yandı (Grand Kartal Oteli)?

Kartalkaya otel yangınında son durum, Türkiye gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Kartalkaya otel ne zaman yandı?

KARTALKAYA OTEL NE ZAMAN YANDI?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 78 olarak açıklandı.

21 Ocak'ta sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyordu.

Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlenmiş ve çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılmaya devam ediyordu.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edildiği belirtildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78 olarak duyuruldu.

Yerel kaynaklardan elde edilen teyite muhtaç bilgiler ve yangın sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının restoran katındaki elektrik arızası, ısıtma sistemi ya da otel içindeki tesisat hatalarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.