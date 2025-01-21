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Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında panik ve korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Sabaha karşı 03.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında can pazarı yaşandı. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi ise yaralandı. Yangının ilk anlarında otelde konaklayan misafirlerin pencerelere çıkarak yardım istediği anlar ve yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayarak aşağı inmeye çalıştığı görülürken bazılarının ise çaresiz bir şekilde yardım beklediği görüldü.

Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler: Can pazarı kamerada
Haberler.com / Orhan Oğuz - Haberler.com Özel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıosman kara:

bir tabak çorbaya 1500 almasını biliyorsunuz gecelik kişi başı 20000 almasını biliyorsunuz ne yangın merdiveni var ne yangın söndürme tüpü? dünyada insan hayatının en ucuz olduğu ülke Türkiye!!! Malesef bunları denetleyen devlette yok!!!

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah'ım resmen vahşet gibi

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