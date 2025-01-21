Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler: Can pazarı kamerada

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Sabaha karşı 03.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında can pazarı yaşandı. Yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi ise yaralandı. Yangının ilk anlarında otelde konaklayan misafirlerin pencerelere çıkarak yardım istediği anlar ve yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşlardan bazılarının çarşafları birbirine bağlayarak aşağı inmeye çalıştığı görülürken bazılarının ise çaresiz bir şekilde yardım beklediği görüldü.