Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, 2 yıl önce evlilik teklifi aldığı sevgilisi Mike Schrama ile evlenme hazırlıkları yapıyor. Haziran sonunda nikah masasına oturacak olan çift, 300 kişilik bir kır düğünü planlıyor. Karsu, düğününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti. KARSU DÖNMEZ EVLENDİ Mİ? Karsu Dönmez düğününe kraliçeyi mi çağıracak?

KARSU DÖNMEZ EVLENİYOR MU?

Aslen Hatay'lı olan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez , düğününü Türk örf adet ve geleneklerine göre yapmayı planlıyor. Karsu haziran sonunda nikah masasın oturacak. Dönmez, 6 şubat depreminde Hatay'da meydana gelen depremde 17 akrabasını kaybetmişti. 5 ay sonra memleketine giden Karsu'nun evinin enkazıyla çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu.

TÜRK ADETLERİNE GÖRE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜN

Hollanda'da yaşayan şarkıcı, 2 yıl önce evlenme teklifi aldığı sevgilisiyle haziran sonunda nikah masasına oturacak. 300 kişilik kır düğünü hayal eden Karsu, Türk adet ve geleneklerine göre davullu zurnalı bir düğün yapacağını söyledi. Şarkıcı bu özel gününe Hollanda Kraliçesi Maxima'yı da davet etti.