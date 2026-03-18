Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Ankara'da bir pazarcı, karpuzun içini daha kırmızı göstermek için pancarla boyadı. Utanmadan skandal anları da paylaşan pazarcı, "Kimse görmeden" notunu düştü.

Ankara'da bir pazarcı esnafının, karpuzun içini daha kırmızı ve olgun göstermek için pancar suyuyla boyadığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"KİMSE GÖRMEDEN"

Hazırladığı hileli karpuzları sosyal medya hesabından "Kimse görmeden" notuyla paylaşan pazarcının rahat tavırları, tüketicilerin sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerin yayılması üzerine gıda güvenliği uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
