Karnelerin saat kaçta ve ne zaman dağıtılacağı, 2. Dönemin son günlerine girilmesiyle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin odaklandığı konulardan oldu. Peki, Karneler ne zaman basılacak 2024?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle son haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.