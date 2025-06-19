Karne günü serbest mi gidilecek? Cuma günü okula serbest kıyafetle gidilir mi?

Karne günü serbest mi gidilecek? Cuma günü okula serbest kıyafetle gidilir mi?
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Okulların yaz tatiline girmesine sayılı gün kala milyonlarca öğrenci, "Karne günü serbest mi gidilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle 2024-2025 eğitim öğretim yılının son gününde öğrencilerin ne giyeceği, hem öğrenciler hem veliler tarafından merak ediliyor.

Karne günü heyecanı yaklaştıkça öğrenciler, okul yönetimlerinin alacağı kararı beklemeye başladı. Peki, karne günü kıyafet serbest mi? Öğrenciler karne törenine üniforma mı giyecek yoksa diledikleri gibi mi giyinebilecek? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte, karne günü için serbest kıyafet zorunluluğu ya da yasağına dair net bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle okullar, karne gününde kıyafet serbest olup olmayacağına kendi inisiyatifleriyle karar veriyor.

Karne günü serbest mi gidilecek? Cuma günü okula serbest kıyafetle gidilir mi?

CUMA GÜNÜ KARNE ALMAYA SERBEST GİDİLİR Mİ?

Birçok okul, karne gününü özel ve keyifli bir gün olarak gördüğü için öğrencilerin serbest kıyafetle gelmesine izin veriyor. Ancak bazı okullar, özellikle yıl sonu töreni veya ödül takdimi varsa, öğrencilerden okul üniforması giymelerini isteyebiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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