Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Öğrenciler, yaz tatilini heyecanla bekliyor. Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? soruları gündemden düşmüyor. 2024 okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlıyor sorularını milyonlarca veli ve öğrenci, karne günü tarihini merak ediyor. Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Okulların ne zaman kapanacağı artık belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi, MEB takvimine göre 14 Haziran Cuma günü yapılacak karnelerin ardından sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayıp 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi. Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlandı.

İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleştir. MEB Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.