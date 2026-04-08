Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikâyetleriyle Kocaeli Atakent Cihan Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği’ne başvuran bir hastada yapılan tetkiklerde mide fıtığı ve midede bezoar tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hasta için cerrahi müdahale planlandı.

Üst sindirim sistemi endoskopisinde tespit edilen bezoarın, tüketilen gıdaların veya gıda artıklarının zamanla mide ya da bağırsak sisteminde birikmesiyle oluşabilen kitle benzeri yapılar arasında yer aldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu durum bazı hastalarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetlere yol açabiliyor. Özellikle mide fıtığı, reflü ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında erken tanı önem taşıyor.

Atakent Cihan Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen operasyonda hastayalaparoskopik, yani kapalı yöntemle cerrahi uygulandı. Aynı seansta hem mide fıtığı onarıldı hem de reflü oluşumunu önlemeye yönelik cerrahi düzenleme yapıldı. Ayrıca mide içinde tespit edilenbezoarlar da kapalı yöntemle çıkarıldı.

Operasyonun genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Coşkun Polat veOp. Dr. Hakan Sarsılmaz ile anestezi uzmanı Dr. Volkan Kıvrak tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ameliyat sonrası takip süreci sorunsuz ilerleyen hasta, dördüncü gün taburcu edildi.

Uzmanlar, karın ağrısı, bulantı, kusma ve reflü gibi sindirim sistemi şikâyetlerinin uzun sürmesi halinde gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kocaeli’de hizmet veren Atakent Cihan Hastanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, bu tür vakalarda doğru tanı ve uygun cerrahi planlama tedavi sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Ece Güneş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı

ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı! Resmen kabul ettiler
Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı: Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma

Polislerimiz için kullanılan skandal ifadeler için harekete geçildi

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı

Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi evde korkunç manzarayla karşılaştı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı

Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar

Bir rezillik daha! Yine aynı skandal sloganı attılar