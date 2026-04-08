Karın ağrısıyla hastaneye başvurdu, midesinden iki ayrı sorun çıktı

Üst sindirim sistemi endoskopisinde tespit edilen bezoarın, tüketilen gıdaların veya gıda artıklarının zamanla mide ya da bağırsak sisteminde birikmesiyle oluşabilen kitle benzeri yapılar arasında yer aldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu durum bazı hastalarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikâyetlere yol açabiliyor. Özellikle mide fıtığı, reflü ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında erken tanı önem taşıyor.

Atakent Cihan Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen operasyonda hastayalaparoskopik, yani kapalı yöntemle cerrahi uygulandı. Aynı seansta hem mide fıtığı onarıldı hem de reflü oluşumunu önlemeye yönelik cerrahi düzenleme yapıldı. Ayrıca mide içinde tespit edilenbezoarlar da kapalı yöntemle çıkarıldı.

Operasyonun genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Coşkun Polat veOp. Dr. Hakan Sarsılmaz ile anestezi uzmanı Dr. Volkan Kıvrak tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Ameliyat sonrası takip süreci sorunsuz ilerleyen hasta, dördüncü gün taburcu edildi.

Uzmanlar, karın ağrısı, bulantı, kusma ve reflü gibi sindirim sistemi şikâyetlerinin uzun sürmesi halinde gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor. Kocaeli’de hizmet veren Atakent Cihan Hastanesi tarafından paylaşılan bilgiye göre, bu tür vakalarda doğru tanı ve uygun cerrahi planlama tedavi sürecinde belirleyici rol oynuyor.