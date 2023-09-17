Dizinin son bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı. Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizinin 95. bölümünde Doruk karakteri, trafik kazası geçirdi. Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı Doruk, telefon görüşmesi yaparken yaşadığı bu kaza, izleyicileri şaşkına çevirdi. Peki, Kardeşlerim Doruk diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı, öldü mü? Kardeşlerime kim gelecek

Kardeşlerim dizisinin son fragmanında, Doruk'un ölümünün işaretlerini gösteren bir sahne yer aldı. Üzerine beyaz bir örtü örtülmesi, izleyiciler arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Dizide Doruk'un kaza sonrası hayatta kalıp kalamayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Kardeşlerim Doruk diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı, öldü mü? Kardeşlerime kim gelecek? Detaylar haberimizdedir…

KARDEŞLERİM DORUK DİZİDEN AYRILDI MI?

Dizinin yayınlanan fragmanında Asiye'nin, sevdiği gencin cansız bedenini görmesi ise duygusal bir an yaşattı. Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın yapımdan kesin olarak ayrılacağı ve karakterinin trajik bir sonla noktalanacağı netlik kazandı.

KARDEŞLERİME KİM GELECEK?

Doruk karakterinin ölmesi ile beraber diziye kimin katılacağı ise araştırılır oldu. Yapımcı şirketten veya dizinin sosyal medya kanallarından henüz bir açıklama gelmezken diziye yeni gelecek karakterin kim olacağı netlik kazanmayı bekliyor.