Kardeşlerim dizisi Şengül neden yok, nerede? Kardeşlerim dizisi Fadik Sevin Atasoy ayrıldı mı?

Kardeşlerim dizisi Şengül neden yok, nerede soruları gündeme gelirken Kardeşlerim dizisi Fadik Sevin Atasoy ayrıldı mı merak ediliyor. İlk bölümden beri başrol olduğu Kardeşlerim dizisinde 3 haftadır yer almayan Fadik Sevin Atasoyn nerede olduğu sorgulanıyor. Kardeşlerim dizisi Şengül neden yok, nerede? Kardeşlerim dizisi Fadik Sevin Atasoy ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KARDEŞLERİM DİZİSİ ŞENGÜL NEDEN YOK, NEREDE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son haftalarda projenin başından beri yer alan Fadik Sevin Atasoy'un hayat verdiği Şengül karakterinin dizide yer almaması dikkat çekti. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Atasoy'un sessiz sedasız diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Oyuncu, vedasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KARDEŞLERİM DİZİSİ FADİK SEVİN ATASOY AYRILDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 4. sezonu yayınlanan dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ancak 3 haftadır görünmeyen Şengül2ü oynayan Fadik Sevin Atasoy veda etti.