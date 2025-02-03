Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Peki, Kardelenler dizisi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? Güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 2 Şubat 2025'te ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu.
Aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayata tutunma hikayesini ekrana taşıyan Kardelenler dizisi, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Kardelenler'in konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm detaylar…
KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.
KARDELENLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:
Ayda Aksel: Hicran Korkmaz
Barış Falay: Koray Gündoğan
Serhat Kılıç: Raci Korkmaz
Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan
Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz
Hakan Salınmış: Arif Korkmaz
Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz
Nur Yazar: Gülcan Korkmaz
Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz
Haktan Zavlak: Yankı
Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz
Mehmet Fatih Obuz: Ferit