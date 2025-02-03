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Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
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ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor! Peki, Kardelenler dizisi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? Güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 2 Şubat 2025'te ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Aile bağları, geçmişle yüzleşme ve hayata tutunma hikayesini ekrana taşıyan Kardelenler dizisi, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Kardelenler'in konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm detaylar…

KARDELENLER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler, parçalanmış bir ailenin yeniden bir araya gelme çabasını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Dizi, aile bağları, aşk, umut ve hayat mücadelesini etkileyici bir şekilde izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kardelenler dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Ayda Aksel: Hicran Korkmaz

Barış Falay: Koray Gündoğan

Serhat Kılıç: Raci Korkmaz

Ahu Yağtu: Menekşe Gündoğan

Edip Tepeli: Kahraman Korkmaz

Hakan Salınmış: Arif Korkmaz

Uğur Uzunel: Çınar Korkmaz

Nur Yazar: Gülcan Korkmaz

Ece Yaşar: Fatoş Korkmaz

Haktan Zavlak: Yankı

Zeynep Atılgan: Aysel Korkmaz

Mehmet Fatih Obuz: Ferit

Kardelenler dizisi konusu nedir? ATV yeni dizi Kardelenler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

KARDELENLER 1. BÖLÜM İZLE

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