Karadeniz Bölgesi'nde tsunami riski var mı? Karadeniz'de tsunami olur mu?

Türkiye'nin kuzey kıyıları depremsel ve jeolojik özellikleri nedeniyle zaman zaman taşkın tehlikesiyle karşılaşabilir. Peki, Karadeniz Bölgesi'nde tsunami riski var mı, bu risk tahmin edilebilir mi? Uzmanlar, geçmişte Bartın ve Bulgaristan açıklarında meydana gelen denizaltı heyelanı ve deprem kaynaklı tsunamilerin varlığına dikkat çekiyor. Peki, Karadeniz Bölgesi'nde tsunami riski var mı? İşte detaylar...

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Karadeniz'de şimdiye kadar kaydedilen tsunami olaylarının sayısı sınırlı olmakla birlikte tamamen sıfır değildir. En dikkat çeken örneklerden biri, 3 Eylül 1968'de Bartın açıklarında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremdir. Bu sarsıntı sonrası 3 metreye kadar ulaşan dalgalar Bartın ve Amasra kıyılarını etkilemiştir. Bu olay, Karadeniz kıyılarında tsunami oluşabileceğini gösteren en net örneklerden biridir.

Bir başka önemli olay ise 1901 yılında Bulgaristan'ın Dobruja kıyılarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremdir. Bu sarsıntı, Karadeniz'in batı kıyılarında 4 ila 5 metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgalarına neden olmuş ve bölgedeki yerleşim yerlerini ciddi şekilde etkilemiştir.

KARADENİZ'DE TSUNAMİ OLUR MU?

Jeoloji uzmanları, 7 büyüklüğünün üzerindeki denizaltı depremlerinin Karadeniz'de sınırlı da olsa tsunami yaratabileceğini, ancak bu durumun Ege veya Akdeniz kıyılarındaki kadar yoğun ve yıkıcı olmadığını ifade ediyor.

TSUNAMİ EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?

Tsunamilerin yaklaşık %80'i Pasifik Okyanusu'nda meydana gelir, ancak göller de dahil olmak üzere büyük su kütlelerinin olduğu her yerde mümkündür.