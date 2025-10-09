Karaca Başaran kimdir? Yasemin Ergene'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Karaca Başaran kaç yaşında, nereli?

Oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam süren Yasemin Ergene, 14 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırdı. Bu gelişmenin hemen ardından ise adı sürpriz bir isimle anılmaya başlandı: Prof. Dr. Karaca Başaran. Estetik ve plastik cerrahi alanında tanınan, özellikle üst düzey çevreler tarafından tercih edilen bu başarılı cerrah, şimdi magazin dünyasının da ilgi odağı. Karaca Başaran ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KARACA BAŞARAN KİMDİR?

Prof. Dr. Karaca Başaran, özellikle estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında tanınan, hem akademik hem de klinik başarılarıyla öne çıkan bir tıp doktorudur. Uzmanlık alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olan Başaran, tıbbi bilgi birikimi kadar hasta ilişkileri ve cerrahi hassasiyetiyle de bilinir.

Alanında saygın bir isim haline gelen doktor, medikal estetik uygulamalardan rekonstrüktif cerrahiye kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Son dönemde adı, magazin dünyasında oyuncu Yasemin Ergene ile yaşadığı iddia edilen ilişkisiyle de anılmaktadır. Ancak tıbbi kariyerindeki başarıları, onu popüler kültürden ziyade sağlık alanında ön plana çıkaran en önemli etkendir.

KARACA BAŞARAN KAÇ YAŞINDA?

Karaca Başaran, 1979 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 46 yaşındadır. Mesleki kariyerine genç yaşlarda adım atan Başaran, yıllar içinde gerek akademik çalışmaları gerekse hastalarına sunduğu tedavilerle önemli bir birikim kazanmıştır.

KARACA BAŞARAN NERELİ?

Karaca Başaran'ın doğum yeri ve memleketine dair kesin ve açık bir bilgi olmasa da, lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladığı bilinmektedir. Bu da onun gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Mersin/Tarsus çevresinde geçirdiğini gösteriyor.

Ancak ailesel kökeni ya da doğum yeriyle ilgili kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Buna karşın, İstanbul merkezli bir hekim olarak, profesyonel yaşamını uzun süredir bu şehirde sürdürdüğü bilinmektedir.

KARACA BAŞARAN KARİYERİ

Karaca Başaran, kariyerine tıp eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak başlamış; ardından uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almıştır. Tıbbi kariyerine akademik boyutta da devam eden Başaran, zamanla profesörlük unvanına kadar yükselmiştir.

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok bilimsel kongrede sunumlar yapmış, yayınlanmış makaleleriyle literatüre katkı sağlamıştır. Özellikle yüz estetiği, burun estetiği (rinoplasti), meme estetiği ve vücut şekillendirme operasyonlarında uzmanlaşmıştır. İstanbul'da kendi adını taşıyan özel kliniğinde hastalarını kabul etmektedir. Aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yurt dışından da pek çok hasta tarafından tercih edilmektedir.

Kariyerinde dikkat çeken en önemli özelliklerden biri de, sanatsal estetik algısını tıbbi bilgiyle birleştirmesi ve bu yaklaşımıyla doğal ve kişiye özel sonuçlara ulaşmasıdır.