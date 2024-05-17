Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Karaağaç Destanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Karaağaç Destanı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Ağaç'ta herkes kana bulanan düğünün şokunu yaşar. Merdo'nun masum olduğunu düşünen Ömer için oklar Celal Ağa'yı gösterir. Ömer, aradığı kanıtı bulduğunda baba oğul karşı karşıya gelir. Babasına meydan okuyan Ömer yeni bir mücadeleye girer. Sultan, Ömer'in Gülnaz ile evlenmesinden dolayı kırgındır. Düğünü kana bulayan Celal Ağa'nın zalim yüzüyle bir kez daha karşılaşan Sultan, Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenmeye karar verir.

Karaağaç Destanı 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Karaağaç Destanı 13. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.