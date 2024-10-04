Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi herkesi şaşkına çevirir. Sultan, Ömer'in masum olduğunu, her şeyi Celal Ağa'nın yaptığını ispatlamak için çabalar. Savcı da Sultan'a destek verir ve Celal Ağa'nın konağında arama emri çıkartır. Bunu haber alan Celal Ağa ne yapacaktır? Savcı ve Sultan konakta bir delil bulabilecekler midir? Asiye konakta hapis hayatı yaşarken Celal Ağa'nın ona yeni bir bedel ödeteceğinden habersizdir. Naile'nin kaderi ise İlyas'ın ellerindedir. Asiye ile vedalaşan Naile'ye İlyas merhamet edecek midir? Celal Ağa düşmanlarıyla bir bir hesaplaşırken hiç beklemediği bir yerden saldırı alacaktır. Aklındaki tek soru bu gizli düşmanın kim olduğudur. Çok geçmeden cevabını da bulacaktır. Bu gizli düşman abisi Alaz Ahmet'ten başkası değildir.

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

KARA AĞAÇ DESTANI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.