Kapımdaki Casus, Brian Levant'ın yönettiği 2010 yapımı casusluk, komedi ve aile filmidir.Filmin oyuncu kadrosunda, tanınmış isimler yer alıyor. BaşrolündeJackie Chan'in yer aldığı Kapımdaki Casus filminin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus konusu ne? Detaylar haberimizde...

KAPIMDAKİ CASUS KONUSU NE?

Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian'ın çocukları Bob'dan hoşlanmamaktadır. Gillian'ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob'ı görevlendirir. Bob yemek yapmak ve diğer ev işlerinde beceriksizdir. Bir de çocukların Bob'a yaptığı eşek şakaları ve diğer küçük düşürücü hareketleri karşısında dayanamaz ve yardım için arkadaşı Colton'dan gizli casus aletlerini eve getirmesini ister. Gizli casus eşyalarını eve yerleştiren Bob, çocukların yaramazlıklarıyla bu şekilde baş eder. Bütün bunlar olurken Bob'ın zamanında hapse gönderdiği Anton Poldark hapisten kaçar ve Bob'ın casus arkadaşı Colton'ın Bob'ın bilgisayarına gönderdiği gizli bir dosyanın peşine düşer.