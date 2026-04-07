Kanye West’e İngiltere’ye giriş yasağı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West (Ye), Londra’da düzenlenecek Wireless Festivali öncesinde alınan kritik bir kararla gündeme geldi. Festivalin ana sanatçısı olarak açıklanan West’in İngiltere’ye girişine, yükselen tepkiler ve siyasi baskıların ardından izin verilmedi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN NET KARAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, The Sun on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, West’in festivalde sahne almasının özellikle Yahudi toplumundan gelen tepkiler nedeniyle “derin endişe verici” olduğunu söyledi.

Başbakanlık kaynakları ise sanatçının ülkeye girişinin reddedilme gerekçesini “kamu yararına uygun olmama” kararıyla açıkladı. Downing Street’ten yapılan değerlendirmede, kararların mevcut yasalar ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Starmer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu ya da aşırıcılığı teşvik ettiği durumlarda hükümet harekete geçmekten çekinmez."

SPONSORLAR ÇEKİLDİ, TEPKİLER BÜYÜDÜ

Festivalin Finsbury Park’ta düzenlenecek organizasyonu öncesinde bazı büyük sponsorların da West’in geçmişteki antisemitik açıklamalarını protesto ederek projeden çekildiği öğrenildi.

Öte yandan festivalin ön satışa çıkan biletlerinin sadece bir saat içinde tükenmesi, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. West’in üç gün boyunca toplam yaklaşık 150 bin kişiye konser vermesi planlanıyordu.

GEÇMİŞTEKİ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Kanye West’in daha önce yaptığı antisemitik açıklamalar, gamalı haç sembolleriyle görüntülenmesi ve Nazi lideri Adolf Hitler’e atıf yaptığı iddia edilen çalışmaları da yeniden tartışma konusu oldu.

Reform UK lideri Nigel Farage ise West’in geçmiş söylemlerini sert sözlerle eleştirirken, buna rağmen ülkeye giriş yasağı uygulanmasının ifade özgürlüğü açısından tartışılabileceğini dile getirdi.

WEST’TEN YAHUDİ TOPLUMUYLA GÖRÜŞME TEKLİFİ

Artan tepkilerin ardından Kanye West’ten de dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü rapçi, İngiltere’deki Yahudi toplumuyla bir araya gelmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Wireless hakkındaki tartışmaları takip ediyorum. Tek amacım Londra’ya gelip müziğim aracılığıyla birlik, barış ve sevgi mesajı vermek. İngiltere’deki Yahudi toplumuyla görüşme fırsatı bulursam minnettar olurum. Değişimi sözlerle değil, eylemlerimle göstermeliyim."