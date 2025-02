Kanye West kimdir? Kanye West kaç yaşında, nereli?

Kanye West, Amerikalı rapçi, şarkıcı, yapımcı ve moda tasarımcısıdır. Müzik dünyasında yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren West, aynı zamanda tartışmalı açıklamaları ve özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İşte Kanye West'in hayatı ve kariyerine dair merak edilenler...

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye West (tam adıyla Ye, eski adıyla Kanye Omari West), Amerikalı rapçi, şarkıcı, prodüktör, moda tasarımcısı ve iş insanıdır. 8 Haziran 1977'de Atlanta, Georgia'da doğmuş, ancak Chicago, Illinois'de büyümüştür.

2000'lerin başında Jay-Z'nin The Blueprint albümüne yaptığı prodüksiyonlarla tanındı. 2004 yılında çıkardığı The College Dropout albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Daha sonra Late Registration (2005), Graduation (2007), 808s & Heartbreak (2008) ve My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) gibi kült albümlere imza attı.

Kanye, Yeezy markasıyla büyük bir başarı elde etti. Adidas iş birliğiyle üretilen Yeezy spor ayakkabıları, dünya çapında büyük ilgi gördü. Zaman zaman siyasetle ilgili çıkışlarıyla gündeme geldi. 2020 yılında ABD başkanlığına adaylığını koydu.

2014 yılında reality şov yıldızı ve iş kadını Kim Kardashian ile evlendi. Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu var. 2021 yılında Kim Kardashian ile boşandı.