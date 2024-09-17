Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan bir tam ay tutulması türüdür. 2024 yılında kanlı ay tutulmasının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Birçok kişi, ay tutulmasında ne olduğunu ve burçlara etkilerinin neler olduğunu araştırıyor. Peki, Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

KANLI AY TUTULMASINDA NE OLUR?

Kanlı ay tutulmasında, Ay tamamen Dünya'nın gölgesine girer. Normal bir tam ay tutulmasından farkı, Ay'ın gökyüzünde kırmızı veya bakır rengine dönüşmesidir. Bunun nedeni, Dünya'nın atmosferinin, güneş ışığını kırarak Ay'a ulaşan ışığın dalga boylarını değiştirmesidir. Özellikle kırmızı ışık dalga boyları Ay'a ulaşır ve Ay, kırmızımsı bir görünüm kazanır. Bu doğa olayı birkaç saat sürebilir ve çıplak gözle izlenebilir.

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NELERDİR?

Ay tutulmaları, astrolojide önemli olaylar olarak kabul edilir ve duygusal, psikolojik ve spiritüel etkiler taşıdığına inanılır. Kanlı ay tutulması ise bu etkilerin daha yoğun olduğu bir dönem olarak değerlendirilir. Tutulmalar, bitişler, değişimler ve yeni başlangıçlarla ilişkilendirilir. Kanlı ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri şu şekilde;

Koç: Cesaret ve kararlılık artabilir, ilişkilerde ve kariyerde önemli adımlar atılabilir.

Boğa: Maddi konular, güvenlik ve değerlerle ilgili büyük farkındalıklar yaşayabilirler.

İkizler: İletişim becerileri ön plana çıkar. Yeni fikirler ve projeler gündeme gelebilir.

Yengeç: Ailevi ilişkilerde duygusal dönüşümler ve sorumluluklar artabilir.

Aslan: Kişisel projelerde dikkat çekme ve liderlik yönünde fırsatlar doğabilir.

Başak: İş ve günlük yaşam düzeninde değişiklikler yapma ihtiyacı hissedebilirler.

Terazi: İlişkilerde denge ve adalet arayışı ön plana çıkarken, duygusal kararlar alınabilir.

Akrep: İçsel dönüşümler, derin duygular ve krizlerle yüzleşme dönemi olabilir.

Yay: Hayat felsefesi, seyahatler veya eğitimle ilgili önemli farkındalıklar yaşanabilir.

Oğlak: Kariyerle ilgili büyük bir sıçrama veya yön değişikliği söz konusu olabilir.

Kova: Sosyal çevre ve topluluklar içinde yeni fırsatlar ve ilişkiler gündeme gelebilir.

Balık: Ruhsal gelişim, sezgiler ve içsel yolculuklarla ilgili derin etkiler görülebilir.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması 18 Eylül'de gerçekleşecek.