Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

2025 yılında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak iki adet Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. Peki, "Kanlı Ay Tutulması ne zaman?" ve "Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" İşte 2025 Kanlı Ay Tutulması tarihleri ve tüm detaylar!

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025 yılında iki adet Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecektir. İlki, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde meydana gelecek ve yaklaşık 65 dakika sürecektir.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, özellikle Kuzey ve Güney Amerika'da net bir şekilde izlenebilecektir. Ancak, Türkiye'den doğrudan gözlemlenemeyecektir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması sırasında, Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek Ay'ı gölgelendirir. Bu esnada Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kırmızımsı bir renk alır ve bu olaya "Kanlı Ay" denir.