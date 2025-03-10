16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanlı ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girdiği ve kırmızımsı bir renk aldığı bir olaydır. Bu olay, gökbilimciler ve gökyüzü severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Birçok kişi, kanlı ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? sorularının cevabını merak ediyor.

2025 yılında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak iki adet Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek. Peki, "Kanlı Ay Tutulması ne zaman?" ve "Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?" İşte 2025 Kanlı Ay Tutulması tarihleri ve tüm detaylar!

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2025 yılında iki adet Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecektir. İlki, 13-14 Mart 2025 tarihlerinde meydana gelecek ve yaklaşık 65 dakika sürecektir.

Kanlı ay tutulması ne zaman?

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, özellikle Kuzey ve Güney Amerika'da net bir şekilde izlenebilecektir. Ancak, Türkiye'den doğrudan gözlemlenemeyecektir.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması sırasında, Dünya, Güneş ile Ay'ın tam arasına girerek Ay'ı gölgelendirir. Bu esnada Ay, atmosferdeki ışık kırılması nedeniyle kırmızımsı bir renk alır ve bu olaya "Kanlı Ay" denir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye jet yanıt
img

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
img

Gördüğü manzaraya dayanamayıp hemen aracından indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu

Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı inanılmaz boyutta
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

İddianame tamamlandı! İşte istenen hapis cezası
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Bu restoranda 17 yıldır iftar menüsü ücretsiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.