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KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
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2025 Dini günler ne zaman, üç aylar hangi tarihte ve kandiller hangi güne denk geliyor soruları gündemde. Regaip Kandili ne zaman ve Miraç Kandili yeni yılda hangi tarihte olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? Dinler günler takvimi!

Kandil takvimi 2025 ve dini günler hangi tarihte olduğu araştırılıyor. Miraç Kandili, Regaip Kandili ve Berat Kandili ne zaman olduğu merak ediliyor. Üç aylar ne zaman sorusu merak edilirken dini günler takvimine göre kandil tarihleri belirlendi. Yeni yılda kandiller hangi güne denk geliyor? 2025 Dini günler ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KANDİL TAKVİMİ 2025

  • 2 Ocak 2025 Perşembe: Regaib Kandili
  • 26 Ocak 2025 Pazar: Miraç Kandili
  • 13 Şubat 2025 Perşembe: Berat Kandili
  • 26 Mart 2025 Çarşamba: Kadir Gecesi

REGAİB KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

2 Ocak 2025 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

26 Ocak 2025 Pazar günü Miraç Kandili'dir.

BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

13 Şubat 2025 Perşembe günü Berat Kandili'dir.

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü Üç Ayların başlangıcıdır.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
  • 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
  • 26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
  • 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
  • 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
  • 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
  • 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
  • 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
  • 6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
  • 7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
  • 8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
  • 9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
  • 26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
  • 5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
  • 3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
  • 21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
  • 25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
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