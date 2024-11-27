KANDİL TAKVİMİ 2025: Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Kandil takvimi 2025 ve dini günler hangi tarihte olduğu araştırılıyor. Miraç Kandili, Regaip Kandili ve Berat Kandili ne zaman olduğu merak ediliyor. Üç aylar ne zaman sorusu merak edilirken dini günler takvimine göre kandil tarihleri belirlendi. Yeni yılda kandiller hangi güne denk geliyor? 2025 Dini günler ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KANDİL TAKVİMİ 2025

2 Ocak 2025 Perşembe: Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar: Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe: Berat Kandili

26 Mart 2025 Çarşamba: Kadir Gecesi

REGAİB KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

2 Ocak 2025 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

26 Ocak 2025 Pazar günü Miraç Kandili'dir.

BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

13 Şubat 2025 Perşembe günü Berat Kandili'dir.

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü Üç Ayların başlangıcıdır.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ