Tüm camilerde yatsı namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Programlarda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, salavatlar getirilecek, ülkemiz ve İslam alemi için dualar edilecek. Peki, kandil namazı kaçta kılınır 2025?

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

KANDİL NAMAZI KAÇTA KILINIR 2025?

Müminler yatsı namazını kılarak Regaip Kandilini idrak edecek.Yatı namazı vakitleri için tıklayınız .