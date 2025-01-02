Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Kandil namazı kaçta kılınır 2025?

Kandil namazı kaçta kılınır 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ilk kandil gecesi Regaib Kandili tüm yurtta dualarla idrak edilecek. Peki, kandil namazı kaçta kılınır 2025?

Tüm camilerde yatsı namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Programlarda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, salavatlar getirilecek, ülkemiz ve İslam alemi için dualar edilecek. Peki, kandil namazı kaçta kılınır 2025?

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Kandil namazı kaçta kılınır 2025?

KANDİL NAMAZI KAÇTA KILINIR 2025?

Müminler yatsı namazını kılarak Regaip Kandilini idrak edecek.Yatı namazı vakitleri için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
img

Bütün parayı cebinden ödedi! En büyük sorunu bir çırpıda çözdü
img

Bu ürünlerin satışı yasaklandı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak? Ferdi Tayfur kimdir? Ferdi Tayfur hayatı ve biyografisi! Ferdi Tayfur evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.