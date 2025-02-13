Kandil mesajları! 2025 Kısa, anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları

Berat Kandili, İslam âlemi için büyük önem taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede sevdiklerine anlamlı Berat Kandili mesajları göndermek isteyenler, dualarla dolu güzel sözler arıyor. Berat Kandili mesajları ile gönülleri fethetmek ve sevdiklerinizi mutlu etmek için en güzel sözleri derledik. İşte 2025 Kısa, anlamlı, hadisli, dualı Berat Kandili mesajları!

KISA VE ANLAMLI MESAJLAR

"Bu mübarek gecede dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

"Berat Kandili'nin rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun."

"Dualarınızın kabul olduğu, günahlarınızın affedildiği hayırlı bir gece dilerim. Berat Kandiliniz kutlu olsun."

HADİSLİ VE DUALI KANDİL MESAJLARI

"Allah'ım! Bizi affına layık kullarından eyle. Berat Kandili'miz mübarek olsun."

"Her gecenin sabahı, her derdin bir dermanı vardır. Bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olsun. Berat Kandili'niz mübarek olsun."

"Rabbimiz! Bize her zorluktan sonra bir kolaylık ver. Berat Kandili'nin huzuru hepimize hayırlı olsun."