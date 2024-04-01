Kandahar filmi oyuncuları kim? Kandahar filmi konusu, oyuncuları ve Kandahar özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kandahar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kandahar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kandahar konusu nedir, Kandahar oyuncuları kimler ve Kandahar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANDAHAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

göreviyle ilgili dışarıya sızan bilgiler, Tom için büyük tehlikeye neden olur. Kimliğinin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tom, Orta Doğu çöllerinden kaçmaya karar verir. Tom, kaçmaya çalışırken bir yandan da peşine düşen özel güçlerden de kurtulmanın yolunu arar.

KANDAHAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Kandahar

Türü: Aksiyon

Yapım Yılı: 2023 – ABD

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel

Konu: CIA ajanı olan Tom Harris Orta Doğu'da gizli bir görevdedir. Ancak