Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü

Güncelleme:
Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, beklenmedik vefatıyla sanat camiasını yasa boğdu. Cenaze törenine ailesi, dostları, rol arkadaşları ve çok sayıda hayranı katıldı. Törende Arslan'ın babası, tekerlekli sandalyesinden güçlükle kalkarak tabutun başında oğluna son kez veda etti.

  • Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan' gibi yapımlarda rol aldı.
  • Kanbolat Görkem Arslan'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kaldırıldı.

Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, bugün Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 45 yaşında hayatını kaybeden Arslan'ın cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Arslan'ın babasının tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamayarak oğluna son kez veda etmesi yürekleri burktu. Aile yakınları da büyük bir hüzün içinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanbolat Görkem Arslan, Salı günü gece saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladıRol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Kanbolat Görkem Arslan, 'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Hakan Kanburoğlu
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin…

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Mekanı cennet olsun

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

