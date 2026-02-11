Haberler

Kanbolat Görkem'e duygusal veda: Deniz Çakır gözyaşlarına hakim olamadı

Güncelleme:
Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından oyuncu dostları taziye için bir araya geldi. Deniz Çakır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar dikkat çekti. Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Snob Magazin'in haberine göre; 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın ardından sanat camiası yasa boğuldu. Arslan'ın yakın dostları taziye ziyaretinde bulunmak üzere evine gitti. Deniz Çakır'ın gözyaşlarını tutamadığı görülürken, Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da acılı aileye destek olmak için yanındaydı. Taziye sırasında duygusal anlar yaşandı.

